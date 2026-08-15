Real Madrid : Endrick et Tchouaméni absents de l’entraînement

Le Real Madrid a effectué son dernier entraînement avant de défier Schalke 04 ce dimanche au stade Veltins-Arena de Gelsenkirchen. Les joueurs de José Mourinho ont consacré la séance à la préparation tactique de cette quatrième rencontre amicale de la pré-saison, avec notamment du travail autour de la circulation du ballon, du pressing et des situations de jeu à effectif réduit, comme l’indique le communiqué du club.

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Toutefois, plusieurs joueurs manquaient à l’appel. Aurélien Tchouaméni et Endrick sont restés à l’intérieur des installations et ne voyageront pas en Allemagne, tandis qu’Asencio, Mendy, Rodrygo, Militão et Thiago Pitarch poursuivent également leurs programmes de récupération respectifs. Des absences qui devraient donc peser sur les choix de Mourinho pour cette nouvelle sortie estivale.