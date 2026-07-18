Coupe du Monde 2026 : la prédiction compliquée de l’IA pour France-Angleterre

Pour ce match pour la troisième place, l’intelligence artificielle d’AVISIA accorde un avantage mesuré mais réel à l’équipe de France. Le modèle estime les chances de victoire des Bleus à 56 %, contre 44 % pour l’Angleterre. Une prédiction qui peut surprendre tant les deux sélections apparaissent extrêmement proches sur le plan collectif et individuel. En effet, cinq des sept critères analysés débouchent sur une stricte égalité, illustrant l’équilibre qui existe entre deux nations habituées aux sommets. La différence se fait principalement sur l’état physique des effectifs : avec un indice de fraîcheur de 77 % contre seulement 68 % pour les Three Lions, la France aborde cette rencontre dans de meilleures conditions après un parcours moins éprouvant lors des derniers tours.

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L’IA estime également que l’histoire récente joue en faveur des Tricolores. Malgré la déception de l’élimination face à l’Espagne en demi-finale, les Bleus conservent une culture de la victoire et une régularité dans les grands tournois que l’Angleterre peine encore à égaler. Le modèle souligne aussi la portée symbolique de cette rencontre, qui pourrait constituer la dernière apparition de Didier Deschamps à la tête de la sélection française. Dans un match où Kylian Mbappé, Harry Kane, Michael Olise et Bukayo Saka offrent des garanties offensives comparables, la fraîcheur physique et le supplément d’âme lié à la fin d’une ère font légèrement pencher la balance du côté français. Une avance toutefois loin d’être décisive, d’autant que les deux équipes affichent un score parfaitement identique en cas de séance de tirs au but (73 contre 73).