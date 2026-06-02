Real Madrid : Florentino Perez fracasse son rival Enrique Riquelme

Florentino Pérez a vivement critiqué son rival à l’élection présidentielle du Real Madrid, Enrique Riquelme, lors d’une rencontre avec des socios et des clubs de supporters dans la province de Tolède. Le président madrilène a notamment accusé son adversaire d’être davantage préoccupé par sa notoriété personnelle que par l’avenir du club, reprochant également à Riquelme certaines critiques formulées à l’encontre du stade Santiago Bernabéu.

La suite après cette publicité

«Il semble plus soucieux de se forger une image de marque personnelle, de devenir célèbre. Les membres du Real Madrid méritent le respect. On ne peut pas être président en maltraitant les symboles du club. Il parle comme nos adversaires, avec un mépris pour le stade qui est notre maison. Aucune banque espagnole n’a voulu lui accorder son soutien et il a dû se tourner vers une banque d’Andorre. Plutôt que de nous accrocher à un projet dépassé de piscines et de courts de padel, nous proposons la création du plus grand parc technologique d’Europe, source de nouveaux revenus qui permettra au Real Madrid de rester leader», a-t-il lâché. Pour rappel, le Real Madrid a officialisé la tenue de ses prochaines élections présidentielles au 7 juin prochain.