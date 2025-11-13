Menu Rechercher
Barça : Lamine Yamal connaît sa date de retour

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Lamine Yamal est encore à la une des médias en Espagne et concentre une certaine tension malgré lui entre son club, le FC Barcelone, et l’équipe d’Espagne. En début de semaine, la Fédération a fait part de sa surprise d’apprendre que le joueur «avait subi une intervention par radiofréquence pour traiter son inconfort pubien le matin même», nécessitant une «recommandation médicale de 7 à 10 jours de repos». L’ailier de 18 ans a donc rapidement quitté le rassemblement pour rentrer en Catalogne.

Depuis la polémique fait rage, d’autant que c’est la 3e trêve internationale consécutive où le joueur est au cœur des attentions. Reste désormais à connaître son retour à la compétition. D’après La Cope, Lamine Yamal devrait faire son retour à l’entraînement mardi prochain, le 18 novembre, puis revenir sur un terrain dès le week-end suivant, le samedi 22 novembre, pour défier l’Athletic. D’ici là, il continue son protocole pour soigner sa pubalgie.

