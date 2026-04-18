La valeur de l’OL s’est complètement effondrée !

Sur le terrain, l’OL ne s’en tire pas si mal que ça. Promis à un exercice périlleux en raison de ses restrictions budgétaires l’été dernier, le club entraîné par Paulo Fonseca est toujours en course pour jouer une place en Ligue des Champions la saison prochaine, malgré la mauvaise série qui a pris fin contre Lorient la semaine dernière. La victoire a fait du bien à un effectif qui commence à sérieusement tirer la langue. Les 13 victoires consécutives de l’hiver portent encore les Gones dans cette fin de saison.

La suite après cette publicité

En parallèle à la vie sportive, il y a la vie administrative et financière. L’OL devrait changer de propriétaire dans les semaines à venir. Il y a 4 jours, Eagle Football Group a publié un communiqué allant dans ce sens avec la venue d’un comité indépendant visant à éviter les conflits d’intérêts dans le cadre d’une vente ou d’une prise de contrôle par ceux qui détiennent les dettes de la société. Trois administrateurs, Gilbert Saada (président), Nathalie Dechy et Victoria Wescott, ont été désignés pour assurer le processus lorsqu’on entrera dans le vif du sujet.

La suite après cette publicité

Une dette qui fait chuter la valeur du club

Le propriétaire du club pourrait changer, mais pas la personne qui est à sa tête. D’après le communiqué du début de semaine, « un consortium constitué du fonds Ares Capital et d’un affilié de Michele Kang », est intéressé. La femme d’affaires américano-coréenne est déjà la présidente de l’OL. Pour rappel, elle avait pris la suite de John Textor, définitivement mis hors-jeu par Eagle Football, la holding anglaise qui détient 85 % du capital du club, dont le contrôle a été pris par la société britannique Cork Gully afin de lui éviter la faillite.

L’homme d’affaires américain avait racheté les Gones, au prix fort, en 2022 pour 798 M€ auprès de Jean-Michal Aulas et Pathé, grâce à l’argent prêté par Ares, 425 M€. Le Floridien n’a pas tenu ses engagements de remboursements et l’opacité du montage financier de l’opération ont eu raison de lui. D’après L’Equipe, la valeur de l’OL a drastiquement chuté, notamment en raison du niveau très élevé de sa dette. On parle d’une somme avoisinant les 500 M€. Le dernier rapport de la DNCG confirme cette tendance lourde.

La suite après cette publicité

Ce montant faramineux vient faire baisser le prix du club, dont la valeur est normalement estimée à deux fois la valeur de son chiffre d’affaires (160 M€), soit environ 300 M€. « Mais la dette est telle qu’un acheteur ne paiera pas ce prix, pense le banquier. Après, la question qui se posera aux créanciers est de savoir s’il ne vaut mieux pas accepter de faire un trait sur une partie de la dette et la renégocier plutôt que de prendre le risque de tout perdre », note un expert auprès du quotidien sportif.