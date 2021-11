Bordeaux - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Un classique du championnat de France toujours attendu. Dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux vont recevoir le Paris Saint-Germain ce samedi soir dans leur enceinte du Matmut Atlantique. Seizième avec 12 unités au compteur, le club au scapulaire reste sur trois matches sans défaite (2 nuls, 1 victoire) dont ce superbe succès le week-end dernier contre le Stade de Reims après avoir été mené 2-0 (score final 3-2). Un match qui a forcément reboosté les Bordelais, qui espèrent cette fois-ci créer la surprise en battant l'ogre parisien pour s'éloigner de la zone rouge. Celle-ci n'est qu'à trois points.

En face, le club de la capitale, rattrapé par le RB Leipzig en Ligue des Champions en milieu de semaine (2-2), reste également sur trois matches sans revers en Ligue 1, avec une dernière victoire dans la douleur contre le champion de France, le LOSC, la semaine passée au Parc des Princes (2-1). Mais après la joli succès du RC Lens vendredi soir contre Troyes (4-0), les Parisiens vont certainement vouloir reprendre une confortable avance en tête du championnat, eux qui ont désormais sept unités de plus que les Sang-et-Or avant leur rencontre du soir.

Kehrer pour remplacer Kimpembe en défense ?

Privé de nombreux joueurs blessés (Hwang, Mexer, Baysse...), Vladimir Petkovic devrait aligner un 4-3-3 avec Costil, souvent décisif cette saison, dans les cages et une défense composée du Titi prêté par le PSG Pembélé, mais aussi Gregersen, Koscielny et Mangas. Otavio devrait lui débuter au poste de sentinelle devant la charnière centrale avec Onana et Adli un cran plus haut. Concernant l'animation offensive bordelaise, Elis pourrait être titulaire à la pointe de l'attaque avec Dilrosun sur sa droite, et Kalu de l'autre côté.

Côté parisien, Mauricio Pochettino doit faire sans Kimpembe, Verratti, Paredes, Rafinha et Messi, blessés, tandis que Ramos va faire son retour à l'entraînement collectif la semaine prochaine et que Diallo a été testé positif au Covid-19. Du coup, Navas devrait débuter dans les cages avec Hakimi, Marquinhos, Kehrer et Bernat devant lui. Dans le 4-2-3-1 parisien, Gueye et Herrera pourraient composer le double-pivot avec un trio Di Maria-Wijnaldum-Neymar au-dessus. Absent contre le LOSC la semaine passée mais présent à Leipzig, Mbappé devrait encore être devant.

