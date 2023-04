Liga : l’Atlético arrache la victoire sur sa pelouse face au Real Betis

La dernière affiche du jour, comptant pour la 27ème journée de Liga, offrait un beau duel de haut de tableau entre l’Atlético de Madrid et le Real Betis au Cívitas Metropolitano, respectivement 3ème et 5ème du championnat espagnol avant le coup d’envoi. Alors que le début de match était plutôt emballant entre les deux équipes, la suite de la première période était finalement beaucoup moins intense, la faute à un faux rythme qui gangrenait les rares velléités offensives des deux formations jusqu’à la mi-temps.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Jose Gimenez sautait le plus haut après un corner d’Antoine Griezmann mais sa tentative venait s’échouer sur la barre transversale adverse (49e). A l’heure de jeu, Yannick Carrasco tombait sur un grand Rui Silva qui détournait sur sa ligne d’un arrêt réflexe la frappe du joueur belge (61e). En toute fin de rencontre, Antoine Griezmann trouvait Angel Correa, l’Argentin percutait la défense du Bétis et s’avancait dans la surface grâce à plusieurs contres favorables pour crocheter Luiz Felipe et prendre Rui Silva à contre pied (86e). Grâce à cette victoire, l’Atlético confirme sa place sur la dernière marche du podium. Le Betis, de son côté, rate une belle occasion de se rapprocher du trio de tête.

À lire

Real Madrid : Lucas Vasquez encense Karim Benzema après son triplé