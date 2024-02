Le Real Madrid a choisi le futur numéro de Mbappé, la Catalogne s’enflamme pour le retour de Lewandowski

Mbappé fait déjà une victime au Real Madrid

Quelques jours après avoir annoncé sa décision au PSG, c’est au tour du président du Real Madrid Florentino Pérez de l’annoncer à son vestiaire, selon nos informations. Ce qui expliquerait l’émoji pop-corn de Tchouaméni, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Si les derniers détails de l’opération sont encore à peaufiner, au Real Madrid, on risque de lui dérouler le tapis rouge. En plus d’un salaire qui risque de faire des envieux dans le vestiaire madrilène, c’est le numéro 10 qui lui est promis. Selon nos infos, la direction du club espagnol n’a pas encore tranché définitivement sur ce point, mais c’est clairement la tendance, comme l’explique aussi le journal AS dans ses pages intérieures. Le numéro 7 est occupé par Vinicius Jr. Bien que le 9 soit libre, Mbappé se verrait offrir le numéro 10 de Luka Modrić qui sera libre en fin de saison. Un numéro qu’il porte en Équipe de France…

Lewandowski sauve le Barça

En Espagne, le Barça retrouve un peu le sourire. Une semaine après le triste nul 3-3 face à Grenade, les Catalans ont retrouvé le goût de la victoire. Bien que le contenu soit toujours aussi décevant, l’essentiel est sauf avec ce succès in extremis 2-1 face au Celta de Vigo. Le Barça peut remercier Lewy, comme le placarde le Mundo Deportivo. Auteur d’un doublé, le Polonais semble s’être réveillé aux meilleurs des moments. Lewandowski donne de la vie au Barça juste avant la Champions League, relaye le journal Sport. C’était un match compliqué, mais qui donnera de la confiance aux Catalans avant un 8e de finale aller sur la pelouse du Napoli, mercredi.

Manchester City perd des points

Si le championnat semble joué en France, en Allemagne et en Italie, c’est grand ouvert en Angleterre, comme le placarde le Sunday Mail. Après le spectaculaire 4-4 à l’aller entre Manchester City et Chelsea, la manche retour était attendue. Et bien les Blues sont encore parvenus à accrocher les Skyblues, score nul 1-1. Sterling a marqué contre son ancien club, mais Rodri a sauvé la bande à Pep Guardiola. Au contraire d’Erling Haaland qui est passé à côté de son match. Pour le Manchester Evening News, c’est un manque de chance. En réalité, le Norvégien est dans une mauvaise passe. Comme trop souvent cette saison, le cyborg a raté de grosses occasions. Si Pep Guardiola a tenu à défendre son joueur, Manchester City laisse filer des points précieux. Car Liverpool et Arsenal ont gagné. On commence avec le leader qui s’est imposé 4-1 face à Brentford avec un but du revenant Mo Salah, comme le relaye le Mirror dans ses pages intérieures. Du côté d’Arsenal, une semaine après le 6-0 face à West Ham, les Gunners ont encore fait parler la poudre avec un 5-0 ce week-end face à Burnley. Le Sunday Star met à l’honneur Saka, auteur d’un doublé. Au classement, Liverpool est premier avec 57 points, Arsenal deuxième avec 55 et Manchester City troisième avec 53, mais avec un match en retard.