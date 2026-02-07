Le Stade Rennais est au fond du gouffre !

Avant ce déplacement périlleux à Lens, le Stade Rennais était déjà en pleine crise. Sur une mauvaise série de quatre matches sans gagner, nous vous annoncions qu’Habib Beye pourrait quitter le club breton prochainement. Au-delà d’une crise de résultat, Rennes est dans une bien mauvaise passe puisque quelques tensions ont commencé à émerger entre l’entraîneur Habib Beye et certains joueurs. Conséquence de la soirée à Marseille : Brice Samba était absent du déplacement chez les Sang et Or… et le scénario du match contre les Lensois n’a rien arrangé.

La suite après cette publicité

Pourtant, il y a eu des choses positives. Lepaul avait ouvert le score lors d’une entame de match bien maîtrisé, mais les hommes d’Habib Beye ont ensuite coulé face à la supériorité lensoise, et ce, après l’expulsion d’Aguilar dès la 55e minute. Avec douze buts encaissés sur les quatre derniers matches, Rennes est au plus mal et court un grand risque de perdre sa place européenne à l’issue de cette 21e journée. Alors après cette nouvelle soirée difficile dans le nord de la France, les réactions bretonnes étaient attendues.

Les Rennais sont abattus

« On est très déçus, difficile de trouver les mots après une bonne première mi-temps. On ne sait pas gérer les moments, c’est difficile d’aller chercher les résultats. On ne va pas lâcher, on voulait être cinquième, cela n’a pas marché », a affirmé Breel Embolo après la rencontre. Rejoint par le manager Habib Beye, très déçu après le résultat : « c’est un moment difficile, il faut s’accrocher, être solidaire, travailler pour espérer retrouver de la confiance et de l’efficacité, ce soir, on est tombé face à une équipe qui n’est pas première pour rien (…) C’est dur d’évaluer notre performance, on a été techniquement en difficulté en première mi-temps, même si on a mené. Après, leurs qualités et quelques erreurs de notre part nous ont malheureusement mis en difficulté », a-t-il d’abord lâché.

La suite après cette publicité

« On doit trouver les solutions, quand on est dans des moments difficiles, ce n’est pas l’un ou l’autre, c’est tout le club qui doit être solidaire. Mentalement, c’est dur, c’est la période qu’on vit autour du club, dans le club, mais c’est celui qui aura la patience de s’accrocher. Si on s’accable sur notre sort, ce sera beaucoup plus difficile », a ajouté le manager rennais. Et il faudra justement s’accrocher avant un match compliqué au Roazhon Park la semaine prochaine, contre le Paris Saint-Germain.