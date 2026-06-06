C’est déjà fini entre Anthony Martial et Monterrey

Moins d’un an après son arrivée au Mexique, Anthony Martial est déjà de nouveau sans club. Le CF Monterrey a trouvé un accord avec l’attaquant français de 30 ans pour une résiliation de contrat à l’amiable, selon le journaliste Fabrizio Romano.

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Arrivé en septembre dernier après sa courte expérience à l’AEK Athènes, l’ancien joueur de Manchester United n’aura disputé que 20 rencontres sous le maillot des Rayados, pour un bilan très limité d’un seul but. Une nouvelle étape écourtée dans une carrière déjà marquée par de nombreux changements de club.