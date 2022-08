Real Madrid : Carlo Ancelotti confirme un possible départ de Marco Asensio

Élu meilleur entraîneur UEFA de l'année, ce jeudi soir, Carlo Ancelotti en a profité pour évoquer le mercato estival du Real Madrid. Interrogé sur le cas Marco Asensio, le technicien italien n'a ainsi pas caché le probable départ de l'Espagnol, âgé de 26 ans. «Marco regarde quelque chose pour voir s’il peut sortir», a notamment déclaré Carletto à propos d’Asensio, tout en assurant que «s’il ne part pas, il continuera à être un joueur madrilène», laissant entendre qu’il compterait sur lui pendant la saison.

Pour rappel, Manchester United, qui vient d'enrôler Casemiro et espère en faire de même avec des joueurs comme Antony ou Cody Gakpo, prépare actuellement une offre de plus de 30 millions d'euros pour l'international espagnol. Le joueur, dont le contrat expire en 2023, est poussé vers la porte par Florentino Pérez. A noter, par ailleurs, que des clubs anglais et italiens sont aussi sur le coup.