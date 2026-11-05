Portugal : Cristiano Ronaldo n’a pas informé Jorge Jesus de sa retraite internationale

Une immense page se tourne au sein de la Seleção. Après 23 ans de présence en équipe nationale, Cristiano Ronaldo a décidé de prendre sa retraite internationale, à la veille de la liste de Jorge Jesus. La star a publié un très long communiqué sur les réseaux sociaux pour annoncer sa décision.

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Avant cela, le meilleur buteur (146 buts) et joueur le plus capé de l’histoire des sélections (234) avait informé le président de sa fédération, d’après A Bola, mais pas Jorge Jesus. Il s’agit sans doute d’une petite vengeance de CR7 à l’égard du sélectionneur avec qui il s’est brouillé le mois dernier, allant jusqu’à quitter le rassemblement.