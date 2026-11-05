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Portugal : Cristiano Ronaldo n’a pas informé Jorge Jesus de sa retraite internationale

Par Maxime Barbaud
1 min.

Une immense page se tourne au sein de la Seleção. Après 23 ans de présence en équipe nationale, Cristiano Ronaldo a décidé de prendre sa retraite internationale, à la veille de la liste de Jorge Jesus. La star a publié un très long communiqué sur les réseaux sociaux pour annoncer sa décision.

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Avant cela, le meilleur buteur (146 buts) et joueur le plus capé de l’histoire des sélections (234) avait informé le président de sa fédération, d’après A Bola, mais pas Jorge Jesus. Il s’agit sans doute d’une petite vengeance de CR7 à l’égard du sélectionneur avec qui il s’est brouillé le mois dernier, allant jusqu’à quitter le rassemblement.

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