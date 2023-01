Racisme : Ronaldo lâche un coup de gueule et apporte son soutien à Vinicius Jr

La suite après cette publicité

Victime d’insultes racistes lors de la victoire du Real Madrid contre le Real Valladolid le vendredi 30 décembre dernier, Vinicius Jr a encore subi des actes et des paroles intolérables. « Les racistes continuent d’aller dans les stades et de regarder de près le plus grand club du monde et La Liga continue de ne rien faire… Je vais continuer la tête haute et célébrer mes victoires et celles de Madrid. En fin de compte, c’est MA faute », expliquait-il excédé sur les réseaux sociaux. Des mots qui n’avaient pas plu au président de la Liga, Javier Tebas

: «à la Liga, nous combattons le racisme depuis des années. Vinicius Jr, c’est bien dommage et c’est injuste de dire que 'la Liga ne fait rien contre le racisme’. Renseignez-vous davantage. Nous sommes à votre disposition pour que tous ensemble, nous puissions aller dans le même sens.»

Ce mardi, la légende du football brésilien et président du Real Valladolid, Ronaldo de Nazario a tenu à réagir sur son compte twitter. Peiné de l’implication de son club dans ses actes racistes, il a fortement condamné ces agissements tout en apportant son soutien à Vinicius Junior : «regrettable, dégoûtant, honteux, inadmissible. Les racistes et les xénophobes ne nous représentent pas. Vinicius Jr, tout mon soutien, mon respect et mon affection. Le Real Valladolid est à la disposition des autorités pour collaborer à l’enquête afin que les responsables soient éloignés du Club.»

