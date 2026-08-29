Brésil : Carlo Ancelotti a observé 3 joueurs lors de Lille-PSG

Sa présence n’est pas passée inaperçue dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy. Carlo Ancelotti était à Lille ce vendredi soir pour assister à la rencontre entre le LOSC et le PSG, notamment pour observer son fils Davide Ancelotti. Mais l’ancien entraîneur du Real Madrid n’a pas fait le déplacement uniquement pour des raisons familiales. Il en a profité pour suivre plusieurs joueurs sur place, comme il l’a lui-même expliqué sur ses réseaux sociaux.

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« Nous continuons à travailler et à suivre de près nos joueurs. Hier, en France, en regardant Lille x PSG aux côtés de Paul Clement, pour suivre Alexsandro, Marquinhos et Beraldo », a ainsi écrit le technicien italien. Une présence qui confirme donc que le Brésilien Alexsandro, le Parisien Marquinhos et son coéquipier Lucas Beraldo faisaient partie des joueurs observés attentivement par Ancelotti durant cette rencontre.