PL : Roberto De Zerbi élu entraîneur du mois

Roberto De Zerbi est récompensé pour son excellent mois d’octobre ! L’entraîneur italien de Tottenham a été élu meilleur entraîneur du mois en Premier League, après avoir complètement relancé une équipe des Spurs qui peinait jusque-là à obtenir des résultats. Dans un contexte sportif compliqué, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a su redonner de la confiance à ses joueurs et trouver la bonne formule. Après un match nul face à Manchester United, Tottenham a enchaîné trois victoires consécutives contre Coventry, Chelsea et Crystal Palace. Un bilan presque parfait qui permet au technicien italien de décrocher cette distinction individuelle et de confirmer les progrès réalisés par son équipe ces dernières semaines.

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Cette belle série a surtout permis à Tottenham de prendre ses distances avec la zone de relégation. Avec dix points récoltés sur douze possibles en octobre, les Spurs occupent désormais la onzième place du classement avec douze unités. Une remontée importante pour une formation qui rencontrait de grandes difficultés en début de saison et semblait incapable d’enchaîner les bonnes performances. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, les Londoniens ont retrouvé une dynamique positive, notamment grâce à leurs succès contre Chelsea et Crystal Palace. Désormais installés dans le milieu de tableau, les Spurs vont tenter de poursuivre sur cette lancée pour se rapprocher progressivement des places européennes.