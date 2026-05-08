CdM 2026, EdF : ça ne sent pas bon pour Estéban Lepaul

Pour sa première saison au Stade Rennais, Estéban Lepaul (26 ans) est en train de réaliser une très belle performance. Avec 19 buts marqués en 32 matches de Ligue 1, l’ancien Angevin est tout simplement bien parti pour boucler cette saison 2025/202§ avec le titre de meilleur buteur du championnat.

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Un nouveau statut inattendu qui lui fait espérer une potentielle présence dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. Cependant, à six jours de l’annonce du sélectionneur, L’Équipe nous apprend qu’il y a peu de chances pour que Lepaul soit de la partie. Le quotidien écrit que le staff tricolore a bien remarqué les performances du Rennais et salue son parcours, mais qu’il y a un écart de niveau entre la L1 et une grande compétition internationale. Sans oublier une logique de groupe très chère à DD.