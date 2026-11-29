À seulement 20 ans, Warren Zaïre-Emery continue de marquer l’histoire du Paris Saint-Germain. À l’occasion de la victoire du club de la capitale face au FC Lorient (2-0) ce samedi soir, le milieu de terrain français a disputé son 200e match sous les couleurs parisiennes, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à atteindre cette barre symbolique. Une précocité impressionnante pour le titi parisien, qui occupe déjà une place importante dans l’effectif de Luis Enrique. Interrogé en zone mixte après la rencontre, l’international français n’a pas caché sa fierté.

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« Je prends du plaisir à jouer dans cette équipe. C’est mon 200e match, on a fait une belle victoire face à une belle équipe de Lorient. Je suis très content, très fier. Je suis content de jouer dans cette équipe, de toujours tout donner. Je prends du plaisir, on a réussi à créer une famille. Chaque jour, je prends du plaisir à jouer dans cette famille, je kiffe ma vie, chaque jour », a confié Warren Zaïre-Emery en zone mixte. Une belle déclaration d’amour de la part du milieu de terrain, qui mesure pleinement le chemin parcouru avec son club formateur.