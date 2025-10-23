Menu Rechercher
UEFA Europa League

LOSC - PAOK : les compositions officielles

Genesio en bord terrain @Maxppp
Ce jeudi, c’est la 3e journée de la Ligue Europa 2025/2026 avec un duel entre le Lille OSC et le PAOK Salonique. À domicile, les Dogues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Berke Özer dans les cages derrière Tiago Santos, Nathan Ngoy, Aïssa Mandi et Calvin Verdonk. Le milieu de terrain est assuré par Benjamin André et Ugo Raghouber alors qu’Osame Sahraoui est placé un cran plus haut. Devant, Hamza Igamane est soutenu par Félix Correia et Matias Fernandez-Pardo.

De leur côté, les Grecs s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Antonis Tsiftsis qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jonjoe Kenny, Tomasz Kedziora Giannis Michailidis et Abdul Rahman Baba. Mady Camara et Soualiho Meïté composent l’entrejeu avec Kiril Despodov et Andrija Zivkovic dans les couloirs. En pointe, Fedor Chalov est soutenu par Giannis Konstantelias.

Les compositions

Lille OSC : Özer - Santos, Ngoy, Mandi, Verdonk - André, Raghouber - Correia, Haraldsson, Sahraoui - Igamane

PAOK Salonique : Tsiftsis - Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba - Camara, Meïté - Despodov, Konstantelias, Zivkovic - Chalov

