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Le Barça tient sa première recrue estivale

Par Allan Brevi
1 min.
Hamza Abdelkarim @Maxppp

Lors de la dernière journée du championnat, la formation Juvenil A du FC Barcelone a survolé son adversaire du soir avec une large victoire 9-0 face à Montecarlo, un succès qui lui permet de décrocher le titre de champion. Dans cette démonstration collective, un joueur s’est particulièrement illustré : Hamza Abdelkarim. L’attaquant égyptien a signé un triplé en un peu plus d’un quart d’heure, confirmant ses qualités dans le jeu aérien et son efficacité.

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Arrivé plus tardivement au centre de formation barcelonais après des démarches administratives complexes, Hamza Abdelkarim a progressivement gagné du temps de jeu sous les ordres de Pol Planas, jusqu’à devenir un élément important de la fin de saison. Selon Sport, le Barça aurait déjà décidé d’activer son option d’achat, estimée à environ 1,5 million d’euros, assortie de bonus pouvant atteindre 5 millions supplémentaires. Le joueur devrait ensuite intégrer la réserve du Barça, avec pour objectif de confirmer son potentiel et de poursuivre sa progression au sein du club catalan.

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