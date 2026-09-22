Équipe de France : la confession émouvante d’Estéban Lepaul sur son parcours et son père

Nouveau convoqué en équipe de France suite à de belles performances au Stade Rennais, Estéban Lepaul (26 ans) arrive avec la volonté de briller pour le premier rassemblement de Zinedine Zidane. Présent ce mardi en conférence de presse, il est revenu sur son parcours singulier et la perte de son père Fabrice Lepaul en 2020 : «vous savez quand vous avez un père qui a connu la Ligue des Champions (avec Auxerre) et le haut niveau. La France aurait pu être quelque chose pour lui, il n’y est pas arrivé et il me l’a transmis. Les choses se sont bien faites, je l’ai perdu en 2020. Il a fini sa carrière à 24 ans et la mienne a commencé à 24 ans. Il y a une belle histoire à finir. Maintenant qu’il n’est plus là, c’est mon moteur au quotidien et ça m’anime. C’est de là que vient ma force.»

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Le buteur rennais, qui a également quitté le centre de formation de l’Olympique Lyonnais la même année du décès de son père, est aussi revenu sur la manière dont il a rebondi pour atteindre le plus haut niveau : «c’était une année plus que compliquée en 2020, mais un rêve qui a toujours été là. C’est le moment où je me suis mis avec ma femme, je lui ai dit que j’étais persuadé d’aller en haut, en Ligue 1. Confiance, abnégation et travail mélangé au déclic. Il y a eu des moments de doutes, mais j’ai eu de la confiance. J’ai été très bien accompagné et j’ai tout mis en place pour y arriver. Au final tout est atteignable. Il y a eu beaucoup de croyance en mon niveau et en ce que j’étais capable. Cela a donné un beau cocktail.»