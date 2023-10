C’est la crise à Manchester United !

Le Ballon d’Or ? Très peu pour la presse anglaise, qui relègue le huitième sacre de Lionel Messi dans des encarts mais pas sur les Unes. Car ce qui intéresse nos camarades d’outre-Manche, c’est bien la nouvelle crise qui secoue Manchester United. Le club anglais réalise son pire début de saison depuis 1986-1987, avec déjà 5 défaites lors des 10 premières journées de Premier League. Celle de dimanche dernier a fait particulièrement mal, puisqu’il s’agissait du rival Manchester City (3-0).

Et on a pu constater le gouffre qui sépare les deux équipes désormais. Même l’ancien ennemi numéro 1 Arsène Wenger a de la compassion pour la situation de Manchester United. « En fin de compte, pour un si grand club, on se sent désolé pour Man United car il n’y a aucun espoir dans l’équipe. Au fond, je ne vois pas où ils peuvent s’améliorer. Cette équipe a perdu aujourd’hui confiance, qualité et même état d’esprit. Même le fighting spirit de Manchester United a disparu », a-t-il déclaré sur le plateau de BeIN Sports après la cinglante défaite 3-0 face aux Citizens.

Rashford épinglé

Man United ne jouera pas Man City tous les week-ends, mais en championnat, il est aussi capable de perdre contre Crystal Palace et Brighton. Forcément, Erik ten Hag se retrouve sur la sellette, et ce dernier tente de chercher un sentiment de révolte chez ses joueurs. Comme le rapporte The Sun, il a forcé ses joueurs, samedi après la rencontre, à écouter en silence les Citizens célébrer bruyamment leur victoire. Cela n’a visiblement pas fonctionné. La preuve ? Marcus Rashford est sorti en boîte de nuit le soir-même, comme l’a révélé le Daily Telegraph hier soir. Un comportement qui passe mal puisque l’international anglais, souvent seule lueur d’espoir dans le ciel gris mancunien, rate son début de saison (1 but seulement toutes compétitions confondues).

Dans les médias, les critiques s’amoncellent, les glorieux anciens comme Gary Neville et Roy Keane ne manquant jamais une occasion d’exprimer leur frustration. Récemment, Keane s’en est pris au capitanat de Bruno Fernandes, Neville tacle fréquemment la direction et le recrutement. Celui de Mason Mount est toujours un mystère, alors que MU accumule les milieux offensifs (Eriksen, Bruno Fernandes, Mount) et manque de personnalité à la récupération. Aujourd’hui, le constat accablant d’Arsène Wenger s’affiche en Une des journaux, et il n’y a pas grand-monde pour le contester.