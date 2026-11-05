La femme de Federico Valverde soutient Jesús Owono

Le Real Madrid est venu à bout de l’AEK Athènes en Ligue des Champions (3-2) grâce à un but de Federico Valverde dans les arrêts de jeu. Avant la rencontre, sa femme, Mina Bonino, a prius la parole après le décès tragique de Jesús de Miguel. Auteur de la sortie aérienne ayant entraîné le malaise cardiaque de l’attaquant de Tenerife, le gardien Jesús Owono fait l’objet de vives critiques. Un acharnement qui doit cesser selon la compagne du milieu de terrain du Real Madrid.

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« Je pense qu’il faut s’arrêter là. Ce qui s’est passé hier pendant le match est une tragédie, je n’ose même pas penser à la famille de ce garçon, à sa fille, à ses parents, à sa femme. Il n’y a ni réconfort ni mots pour exprimer ce que l’on ressent en ce moment. Malheureusement, sa mort n’a pas pu être évitée, mais en tant que société, nous pouvons assumer nos responsabilités pour empêcher qu’une autre tragédie ne se produise. Le gardien de but (Jesús Owono, ndlr) portera toute sa vie le poids de sa faute pour avoir commis une erreur. Une sortie imprudente qui a coûté la vie à son confrère et qui risque également de ruiner la sienne, mais ce n’est pas un meurtrier. Nous n’avons pas à juger une personne qui n’avait pas l’intention de tuer. Il purgera sa sanction et portera un fardeau social qui le marquera à vie, mais il est encore temps de mettre un terme à tout cela et d’éviter un autre décès. Nous vivons dans une société pleine de haine. Les réseaux sociaux, au lieu d’être une fenêtre pour faire connaissance, sont devenus le pire endroit au monde où tout le monde se prend pour un juge qui vous condamne à jamais. Ensuite, nous pleurons quand quelqu’un se suicide, mais il est en notre pouvoir de changer cela. J’aurais souhaité que rien de tout cela ne se soit produit. Je ne cesse de penser à cette famille qui a perdu un fils, un frère, un père. Tout cela est très triste et j’espère qu’ils trouveront du réconfort, mais il faut mettre un terme à tout cela dès maintenant », a-t-elle écrit dans une story postée sur son compte Instagram.