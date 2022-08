OL : le bilan médical de Peter Bosz avant Ajaccio

La Ligue 1 fait son grand retour ce vendredi ! Et pour débuter cette nouvelle saison, l'Olympique Lyonnais reçoit l'AC Ajaccio, promu, au Groupama Stadium. En conférence de presse d'avant-match ce mercredi, l'entraîneur batave des Gones a fait un bilan des forces en présence.

« Le groupe se sent bien, préparation pas mal. Maxence va bien, court, la semaine prochaine, il va reprendre l'entraînement. Jeff et Romain devraient revenir aussi la semaine prochaine mais pour Ajaccio, les trois seront là. La semaine dernière et aujourd'hui, Tolisso s'est entraîné. Je n'ai pas eu le temps de lui parler individuellement mais il a fait un bon entraînement. Deux, trois blessés dans un effectif de 30 joueurs c'est normal même si j'aurais bien aimé avoir tout le monde mais je pense que ce n'est pas trop grave », a-t-il déclaré.