Drame en Espagne : l’UEFA annonce une minute de silence sur tous les terrains européens

Le CD Tenerife a annoncé ce mardi le décès de Jesús de Miguel, victime d’un arrêt cardiorespiratoire après un violent choc lors de la rencontre face à Andorra. Sa disparition a suscité une vive émotion dans le football espagnol et au-delà. Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a notamment rendu hommage à l’attaquant : «nous cherchons les mots et ne trouvons que le silence. Dans ce silence, nos cœurs et nos pensées vont à sa famille, à ses coéquipiers, à tout le CD Tenerife et à tous ceux qui pleurent cette disparition tragique».

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La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a également exprimé sa profonde tristesse et adressé ses condoléances à la famille du joueur, à ses proches ainsi qu’au club et à ses supporters. En hommage à Jesús de Miguel Alameda, une minute de silence sera observée avant toutes les rencontres organisées par l’UEFA cette semaine. Une nouvelle marque de solidarité après ce drame qui a bouleversé le football espagnol.