Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Drame en Espagne : l’UEFA annonce une minute de silence sur tous les terrains européens

Par Samuel Zemour
1 min.
Le siège de l'UEFA à Nyon (Suisse) @Maxppp

Le CD Tenerife a annoncé ce mardi le décès de Jesús de Miguel, victime d’un arrêt cardiorespiratoire après un violent choc lors de la rencontre face à Andorra. Sa disparition a suscité une vive émotion dans le football espagnol et au-delà. Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a notamment rendu hommage à l’attaquant : «nous cherchons les mots et ne trouvons que le silence. Dans ce silence, nos cœurs et nos pensées vont à sa famille, à ses coéquipiers, à tout le CD Tenerife et à tous ceux qui pleurent cette disparition tragique».

La suite après cette publicité
UEFA
🖤 The European football community is mourning the loss of @CDTOficial forward Jesús de Miguel Alameda.
 
We extend our deepest condolences to his family, friends and teammates during this incredibly difficult time.
 
A moment of silence will be observed at all UEFA matches this week in his memory.

🔗
Voir sur X

La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a également exprimé sa profonde tristesse et adressé ses condoléances à la famille du joueur, à ses proches ainsi qu’au club et à ses supporters. En hommage à Jesús de Miguel Alameda, une minute de silence sera observée avant toutes les rencontres organisées par l’UEFA cette semaine. Une nouvelle marque de solidarité après ce drame qui a bouleversé le football espagnol.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Tenerife

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Tenerife Logo Ténérife
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier