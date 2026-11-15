Coupe du Monde U17 : les images de l’arrivée des Bleuets au Qatar

Les Bleuets sont arrivés au Qatar. La sélection U17 de José Alcocer a posé ses valises ce dimanche en vue de la Coupe du monde, qui se déroulera du 19 novembre au 13 décembre 2026. La génération 2009, qui avait atteint les demi-finales du dernier Euro, débutera son parcours jeudi 19 novembre face à Haïti, avant d’affronter l’Arabie saoudite le 22 novembre et l’Uruguay le 25 novembre dans le groupe D. À quelques jours du grand rendez-vous, les jeunes Tricolores avaient également reçu la visite de Jean-François Jodar, Florent Sinama-Pongolle et Anthony Le Tallec, sacrés champions du monde U17 en 2001, venus partager leur expérience avec leurs successeurs.

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Pour cette compétition organisée au Qatar, la France tentera de décrocher un deuxième titre mondial dans la catégorie, près de 25 ans après le sacre de 2001. José Alcocer a retenu un total de 21 joueurs pour défendre les couleurs tricolores, malgré les difficultés liées à la libération de certains éléments par leurs clubs, la compétition ne se déroulant pas pendant une date FIFA. Plusieurs joueurs habitués aux groupes professionnels, comme Djibril Ouziad (Le Havre), David Boly (PSG), Arone Gadou (Reims) ou Adil Hamdani (OL), sont ainsi absents. Le sélectionneur pourra en revanche s’appuyer sur les cadres de cette génération 2009, avec Léo Lemaitre (Real Madrid), Yoann Becker (Strasbourg), Maël Gernigon (Angers), Noah Loufoundou (Rennes), Seydou Konaté (PSG) et Loan Merrifield (Nantes).