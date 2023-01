Real Madrid : longue absence pour Ferland Mendy

Coup dur pour le Real Madrid. Touché lors du derby face à l’Atlético en quarts de finale de Copa del Rey, le Français va être absent pendant un bon moment comme l’expliquent plusieurs médias espagnols comme El Chiringuito de Jugones.

On apprend ainsi que Ferland Mendy sera absent pour deux mois à cause de cette blessure musculaire, et il manquera donc les gros rendez-vous qui attendent les Madrilènes, comme la Ligue des Champions et au moins deux des trois Clasicos qui vont se disputer entre février, mars et avril. Un sacré coup dur, alors qu’Eduardo Camavinga a été repositionné à son poste le week-end dernier. Reste à voir si le Real Madrid tentera un coup sur le mercato pour remplacer l’ancien de l’OL.

