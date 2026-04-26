PSG : violences entre ultras sur l’autoroute, un bus caillassé et le déplacement tourne au chaos

La journée des supporters du PSG a été marquée par de graves incidents en marge du déplacement à Angers. Sur une aire d’autoroute de l’A11, près de La Ferté-Bernard, deux groupes issus du Collectif Ultras Paris se sont retrouvés avant que la situation ne dégénère. Le groupe Urban Paris aurait été pris pour cible par une quarantaine de membres des Parias Cohortis, dans ce qui s’apparente à une attaque organisée selon les informations du journal Le Parisien. Pris de court, les supporters présents dans le bus ont essuyé des jets de projectiles et de fumigènes, sans chercher à répondre, notamment en raison de la présence de familles à bord…

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En effet, le bus visé a été lourdement endommagé, avec des vitres brisées et des dégâts visibles, sans qu’un bilan précis de blessés ne soit communiqué. Face à la gravité de la situation, le déplacement de nombreux supporters a été annulé, limitant fortement la présence parisienne à Angers. Ces violences s’inscrivent dans un climat de tensions persistantes entre groupes ultras, nourries par des affrontements antérieurs ces derniers mois. Le PSG, informé des faits, a fermement condamné ces agissements et n’exclut pas des sanctions, alors que ces événements relancent les inquiétudes autour d’un retour des violences dans l’environnement du club.