Pays-Bas : Virgil van Dijk révèle la grande force des Bleus

Avant de retrouver l’équipe de France, vendredi soir, dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, Virgil van Dijk s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le défenseur central de Liverpool de mettre l’accent sur la force offensive des hommes de Didier Deschamps. «La France a beaucoup de vitesse en attaque, c’est clair. Quand votre ligne défensive n’est pas bien organisée en transition, ils ont la capacité de vous faire mal. C’est l’une de leurs plus grandes qualités, bien sûr».

Et d’ajouter : «à Paris (défaite 0-4, le 24 mars dernier, ndlr), nous avons joué à quatre derrière, mais jouer avec un défenseur supplémentaire ne signifie pas nécessairement qu’il est plus facile d’empêcher l’adversaire de passer. Il faut toujours essayer de tout contrôler et d’assurer la transition. Il faut les éloigner des positions d’où ils sont les plus dangereux. J’espère que nous y parviendrons demain». Réponse ce vendredi…