MU : le superbe coup franc de Bruno Fernandes dans le match fou contre Bournemouth
1 min.
@Maxppp
Bruno Fernandes est décidément l’homme à tout faire de Manchester United cette saison. Alors que les Red Devils étaient en mauvaise posture et perdaient 2-3 face à Bournemouth ce lundi en Premier League, le milieu offensif portugais a sonné la révolte. Et de quelle manière !
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 22:40
😱 OHHH BRUNO FERNANDES QUEL COUP FRANC !!!!Voir sur X
La lucarne parfaite du Portugais pour relancer United face à Bournemouth dans un match complètement fou sur CANAL+FOOT
D’un coup franc magistral, l’ancien joueur du Sporting CP a trouvé la lucarne gauche de Djordje Petrovic pour ramener Manchester United à hauteur des Cherries (77e, 3-3). De quoi faire exploser Old Trafford et relancer le suspense à quelques minutes de la fin de cette ultime rencontre de la 16e journée du championnat anglais.
