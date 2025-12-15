Menu Rechercher
MU : le superbe coup franc de Bruno Fernandes dans le match fou contre Bournemouth

Par Kevin Massampu
Bruno Fernandes célèbre son but avec Manchester United. @Maxppp
Man United 4-4 Bournemouth

Bruno Fernandes est décidément l’homme à tout faire de Manchester United cette saison. Alors que les Red Devils étaient en mauvaise posture et perdaient 2-3 face à Bournemouth ce lundi en Premier League, le milieu offensif portugais a sonné la révolte. Et de quelle manière !

😱 OHHH BRUNO FERNANDES QUEL COUP FRANC !!!!

La lucarne parfaite du Portugais pour relancer United face à Bournemouth dans un match complètement fou sur CANAL+FOOT

#MUNBOU | #PremierLeague
D’un coup franc magistral, l’ancien joueur du Sporting CP a trouvé la lucarne gauche de Djordje Petrovic pour ramener Manchester United à hauteur des Cherries (77e, 3-3). De quoi faire exploser Old Trafford et relancer le suspense à quelques minutes de la fin de cette ultime rencontre de la 16e journée du championnat anglais. 

