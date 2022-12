France - Maroc : vers une fermeture des Champs-Élysées mercredi soir ?

La suite après cette publicité

Et si les supporters ne pouvaient pas se rendre sur la plus belle avenue du monde pour célébrer comme il se doit la qualification de leur pays pour la finale de la Coupe du Monde ? Cette hypothèse, qui ne devrait pas ravir les fans de football, est bel et bien envisageable la veille de la demi-finale du Mondial 2022 entre la France et le Maroc (mercredi, 20 heures). Comme l'indique L'Équipe, la maire du 8e arrondissement, Jeanne d'Hauteserre, a demandé la fermeture de l'avenue des Champs-Élysées dès le coup d'envoi de ce choc.

Elle précise vouloir éviter de potentiels accidents. « Le seul moyen, c'est de border le périmètre et que quoi qu'il arrive, à partir de 20h, il faut qu'il n'y ait plus d'accès. » À noter que la préfecture mobilisera pas moins de 2.000 policiers pour cette demie à l'accent particulier, soit 800 de plus que pour les quarts de finale de samedi dernier, ayant vu les supporters des Lions de l'Atlas puis des Bleus se retrouver sur les Champs tout au long de la soirée. Avec un bilan de 100 interpellations rien qu'à Paris.