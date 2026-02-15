PSG : Rachida Dati fait une promesse à Nasser al-Khelaïfi

Rachida Dati (LR) prend position sur l’avenir du Parc des Princes et plaide pour sa vente au Paris Saint-Germain afin d’éviter un départ du club hors de Paris. Dans un message publié sur X, elle écrit : « Le Parc des Princes est vétuste. Soit on ne fait rien et le PSG quitte Paris. Soit on agit et on négocie. Je fais le choix de vendre au club pour moderniser le site en échange de la création d’un grand pôle sportif et culturel. On doit garder le PSG à Paris, au Parc. »

La suite après cette publicité

Cette déclaration intervient alors que le club réclame depuis plusieurs années une modernisation profonde du stade, propriété de la Ville, et menace de construire ailleurs faute d’accord. À l’approche des municipales de 2026, la prise de position de Dati marque une ligne politique claire face à l’exécutif parisien, en faisant du dossier du stade un enjeu à la fois sportif, urbain et électoral.