Lille : Angel Gomes présent à la reprise

Chez les Dogues, les départs se multiplient en ce début de mercato estival. Après Rominigue Kouamé (Troyes), Adama Soumaoro (Bologne) et Mike Maignan (Milan), c'est Boubakary Soumaré qui s'est récemment engagé avec Leicester City. Dans le sens inverse, la tendance est cependant bien plus calme puisque le LOSC, toujours à la recherche du remplaçant de Christophe Galtier, n'a pas encore officialisé la moindre arrivée cet été. Mais les Nordistes pourraient compter sur le renfort d'un certain Angel Gomes.

Selon les informations rapportées par Le Petit Lillois, l'ancien Red Devil était bien présent au Domaine de Luchin pour participer à la reprise de l'entraînement aux côtés de ses coéquipiers. Arrivé l'année dernière en provenance de Manchester United, le jeune milieu anglais (20 ans) avait été prêté à Boavista dans la foulée pour engranger de l'expérience et revenir plus fort dans le nord de la France. Reconnu pour son aisance technique et sa vivacité, il a disputé 32 matches la saison passée, pour un bilan de 6 buts et 3 passes décisives. Un retour qui s'apparente donc à un renfort de poids pour les Lillois.