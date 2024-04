Javier Tebas fracasse le Real Madrid !

En Espagne, Javier Tebas est un homme contrasté. Souvent ciblé pour ses propos parfois limites, le président de la Liga n’en reste pas moins fièrement attaché à son football ibérique. Ce jeudi, le dirigeant de 61 ans était à Séville pour une conférence sur le football et la foi à l’Université CEU San Pablo. Et alors qu’il est en guerre froide avec le Real Madrid et Florentino Pérez, Tebas n’a pas hésité à fustiger les Merengues qui essaieraient de le faire tomber via une procédure pénale.

«Il s’agit d’une plainte qui a été déposée il y a un an et demi. Je suis surpris qu’ils l’aient soulevée car le Conseil supérieur des sports a déjà déclaré que la sentence n’était pas définitive et, en outre, elle a été corrigée ultérieurement lors d’une assemblée ultérieure. Je ne suis pas inquiet, mais bon, il est temps que Madrid veuille me retirer de la présidence pour des raisons civiles, pénales ou administratives.»