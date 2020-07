Mercato : Manchester United s'attaque à Kingsley Coman !

La suite après cette publicité

Dimanche, Manchester United en saura plus sur son avenir européen. Les Red Devils, qui affronteront Leicester, peuvent valider définitivement leur billet pour la Ligue des Champions en cas de succès face aux Foxes. Une participation à la prochaine édition de la plus prestigieuse compétition européenne constituerait un argument de poids pour convaincre certains joueurs de rallier United cet été. On le sait, la direction mancunienne rêve d'enrôler Jadon Sancho. Le prodige anglais ne serait pas contre un retour au pays, mais la concurrence s'annonce féroce pour les pensionnaires d'Old Trafford.

Outre l'international anglais, l'état major de MU explorerait une autre piste pour renforcer son secteur offensif : celle menant à Kingsley Coman (24 ans). Selon les informations de The Athletic, Manchester United serait vivement intéressé par la venue de l'ailier gauche du Bayern Munich cet été. Mieux, le board mancunien aurait même ouvert les discussions avec l'entourage de l'international français. Cette démarche met en exergue la volonté anglaise de renforcer l'effectif dirigé par Ole Gunnar Solskjaer avec des joueurs de gros calibre pour viser les sommets la saison prochaine en Premier League.

Manchester United accélère pour Kingsley Coman

Manchester United n'écarterait aucune option pour enrôler l'ancien Parisien, soit sous forme de prêt ou via un transfert sec. Le principal protagoniste serait même plutôt ouvert à un départ à Manchester où il retrouverait ainsi Paul Pogba et Anthony Martial. Coman n'occulte pas également que le Bayern Munich a récemment enrôlé Leroy Sané pour apporter de la concurrence sur son couloir gauche. Auteur de quatre réalisations en vingt-quatre matchs de Bundesliga cette saison, le natif de Paris possède un palmarès impressionnant.

Mais l'heure est peut-être venue pour lui de rejoindre un nouveau projet... Mais pour arracher Kingsley Coman au champion d'Allemagne, United devra composer avec une adversité féroce dans ce dossier. Comme nous vous le révélions, Manchester City a également contacté l'entourage du joueur ces derniers jours. Débarqué en Allemagne en 2017, Coman pourrait donc prendre la poudre d'escampette cet été. Pour mieux découvrir l'Angleterre ? Affaire à suivre...