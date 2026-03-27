L’Argentine confirme le terrible diagnostic pour Joaquin Panichelli

La nouvelle est tombée dans la nuit de jeudi à vendredi. Présent en sélection argentine, Joaquin Panichelli (23 ans) a été durement touché au genou. Très rapidement, la presse argentine craignait le pire et évoquait une rupture des ligaments croisés du genou droit. Après avoir passé de nouveaux examens, l’attaquant de Strasbourg a été fixé sur son sort.

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«Les examens médicaux effectués aujourd’hui sur l’attaquant Joaquín Panichelli ont confirmé une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Bon courage, Joaco ! Nous sommes avec toi», annonce la sélection albiceleste. Le terrible diagnostic est donc confirmé pour Panichelli, qui manquera plusieurs mois de compétition et la Coupe du Monde 2026 avec l’Albiceleste. Son rêve est malheureusement brisé.