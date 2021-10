Séville FC : Julen Lopetegui voit un grand avenir pour Koundé

Jules Koundé aurait pu quitter le Séville FC l'été dernier. Mais Chelsea n'est pas parvenu à transmettre une offre qui réponde aux exigences de la formation andalouse. Son départ chez les Blues avorté, le défenseur central français s'est donc projeté sur sa troisième saison avec Séville. Toujours aussi impressionnant en défense centrale, l'ancien Bordelais conserve la confiance de son entraîneur Julen Lopetegui. Dans une interview accordée à Marca, le technicien espagnol est revenu sur le cas de son international français.

« Il progresse et il le mérite. C'est encore un jeune joueur, qui a passé un été compliqué, mais qui est ici et à 100% focalisé sur le club. Il doit penser à avoir et maintenir la même attitude avec laquelle il est arrivé. Les yeux écarquillés, désireux d'apprendre et s'améliorer. Il n'a que 22 ans et a une longue carrière devant lui, ce n'est pas encore un vétéran. Jules a une attitude fantastique, et donc il doit rester, » a ainsi confié Lopetegui. Un bel hommage rendu par l'ancien sélectionneur espagnol...