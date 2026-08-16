Menu Rechercher
Commenter 21
Trophée des Champions

PSG : la grande promesse de Luis Enrique pour la fin du mercato

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Enrique et Bradley Barcola @Maxppp
Lens 1-0 PSG

Interrogé après la défaite du PSG face à Lens (1-0) sur les absences de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye de la feuille de match, Luis Enrique n’a pas souhaité s’attarder sur les situations individuelles de ses joueurs. Alors que le mercato estival entre dans sa dernière ligne droite, l’entraîneur parisien a clairement choisi de ne pas alimenter les interrogations autour de son effectif.

La suite après cette publicité

« Je ne parlerai du mercato qu’à la fin du mercato, pas avant ni après. Quand le mercato sera terminé, je parlerai de tous les sujets », a simplement répondu le technicien espagnol. Une manière de fermer la porte à toute interprétation concernant les deux attaquants parisiens, dont les absences à Bollaert n’ont pas manqué d’interpeller.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Trophée des Champions
PSG
Luis Enrique
Bradley Barcola
Ibrahim Mbaye

En savoir plus sur

Trophée des Champions Trophée des Champions
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
Bradley Barcola Bradley Barcola
Ibrahim Mbaye Ibrahim Mbaye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier