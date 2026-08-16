PSG : la grande promesse de Luis Enrique pour la fin du mercato

Interrogé après la défaite du PSG face à Lens (1-0) sur les absences de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye de la feuille de match, Luis Enrique n’a pas souhaité s’attarder sur les situations individuelles de ses joueurs. Alors que le mercato estival entre dans sa dernière ligne droite, l’entraîneur parisien a clairement choisi de ne pas alimenter les interrogations autour de son effectif.

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« Je ne parlerai du mercato qu’à la fin du mercato, pas avant ni après. Quand le mercato sera terminé, je parlerai de tous les sujets », a simplement répondu le technicien espagnol. Une manière de fermer la porte à toute interprétation concernant les deux attaquants parisiens, dont les absences à Bollaert n’ont pas manqué d’interpeller.