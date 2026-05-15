Maroc : plusieurs joueurs dont Sofiane Boufal appelés pour le stage de pré-liste

Depuis son arrivée à la tête de la sélection marocaine, Mohamed Ouahbi est au cœur d’une course contre-la-montre. Avec le Mondial qui arrive à grands pas, le nouveau coach du Maroc doit faire les bons choix pour composer sa liste. Dans ce sens, il a décidé d’organiser un pré-stage avant sa liste finale. Ce stage aura lieu au Maroc dès le 22 mai et permettra au coach de voir quelques joueurs avant de trancher avec un match amical, à huis clos, face au Burundi.

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Selon nos informations, Sofiane Boufal a été appelé pour ce stage puisqu’il est dans la pré-liste. L’international marocain de 32 ans va donc participer au stage organisé par le staff marocain. Il s’envolera pour le stage à Rabat prochainement, à condition bien sûr que Le Havre assure son maintien et qu’il ne joue donc pas les barrages. Othmane Maamma et Imran Louza ont également été appelés pour participer à ce stage qui sera décisif pour leur présence dans la liste. C’est aussi le cas de Yanis Begraoui et Tawfik Bentayeb, meilleur buteur de Ligue 2. Le défenseur marseillais Nayef Aguerd, qui récupère de sa récente blessure à Rabat, est aussi observé attentivement.