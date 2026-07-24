Pep Guardiola dit non à l’Italie !

Quelques heures après les déclarations de Giovanni Malagò, qui a confirmé que la FIGC continuait de discuter avec Pep Guardiola tout en laissant la porte ouverte à plusieurs scénarios, Paolo Maldini et Leonardo se sont présentés jeudi devant la presse pour détailler les contours de leur projet. «La pression était forte, d’autant plus que le président a mis du temps à me convaincre de l’ambition du projet. C’est un appel à la mobilisation ; quand l’Italie appelle, difficile de refuser. Même conscient de la durée et de la complexité du projet, je voulais convaincre Leonardo de toutes mes forces. Nous partageons les mêmes principes, les mêmes valeurs et les mêmes objectifs». Leonardo n’a pas non plus mâché ses mots : « Je vais poursuivre ce que Paolo a dit. Ces dernières semaines ont été marquantes pour lui, avec un appel inattendu. Nous devons développer une idée. Nous partageons des rêves et des idées depuis des années. Nous avons toujours collaboré sur des projets et rêvé qu’une opportunité de concrétiser certains projets se présente. Cette opportunité est arrivée. Au fil des jours, c’est devenu un rêve pour lui, et par conséquent pour moi aussi. Nous sommes très heureux de notre partenariat et de notre amitié. Je pense que c’est quelque chose que nous pouvons transmettre, une énergie positive. Nous constatons chez beaucoup de gens le désir de créer un mouvement pour tous. Sinon, nous n’y arriverons pas».

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Au-delà du discours sur la reconstruction, une question concentrait naturellement toute l’attention des journalistes. Celle de l’identité du futur sélectionneur. «Nous avons évoqué la question de l’identité, celle d’un entraîneur dont la vision est proche de la nôtre. De nombreux profils d’entraîneurs réussissent, l’essentiel étant de trouver une harmonie entre le sélectionneur et le directeur technique. Nous avons oublié comment cela fonctionne : le directeur technique définit la stratégie pour le sélectionneur, alors qu’auparavant, c’était le président qui supervisait tout. C’est complexe, car on change de sélectionneur tous les deux ou trois ans : l’objectif est de trouver une méthodologie d’entraînement qui se diffuse. Cela prend du temps, et nous devons travailler avec l’équipe nationale», a déclaré Leonardo. Paolo Maldini a, quant à lui, confirmé le choix de Pep Guardiola : «pour le moment, nous ne pouvons rien annoncer. Vous avez identifié une cible potentielle. Nous ne cachons pas que nous avons également parlé avec Carlo Ancelotti avant Pep : il nous semblait judicieux de consulter le meilleur entraîneur au monde afin de vérifier la disponibilité générale».

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Pep Guardiola a réfléchi puis refusé

La mission était donc de convaincre Pep Guardiola, à peine parti de Manchester City avec le désir de se reposer, de prendre du temps en famille, avant de replonger un jour, quelque part. Paolo Maldini, qui entretient une belle relation avec le technicien espagnol, a tout fait pour le convaincre de prendre en main la destinée de la sélection italienne, avec un projet sur le long terme. Mais Guardiola, après quelques jours de réflexion, a finalement dit non. «Merci, je suis honoré, mais je n’en ai pas envie pour le moment», a-t-il dit, en substance, à Maldini et Leonardo.

C’est donc la fin du rêve Guardiola, et le début de l’ère Andrea Pirlo, qui serait aujourd’hui le grand favori. Et selon La Gazzetta dello Sport, c’est Pirlo qui incarne tout cela. «Paolo Maldini et Leonardo estiment qu’il est l’homme idéal pour rompre avec le passé et bâtir une nouvelle vision du football», peut-on lire.