Luka Jović reçoit une offre importante des Émirats arabes unis

Les rumeurs se bousculent concernant Luka Jović. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure d’un an à l’AC Milan, le buteur serbe était proche de rebondir à Getafe. Selon AS, l’ancien de l’Eintracht Francfort devait passer sa visite médicale et finaliser un accord salarial avec le club madrilène, lui qui percevait 3,28 millions d’euros par an à Milan.

Depuis, les choses ont peut-être changé avec l’intérêt du Real Oviedo. Dirigé par l’entraîneur serbe Veljko Paunović, le club espagnol promu en Liga cette saison pourrait avoir son mot à dire et serait aussi en discussions avec Luka Jović, selon Marca. Lundi, le journaliste Matteo Moretto a aussi dévoilé sur X que le joueur a reçu une offre importante en provenance des Émirats arabes unis. À 27 ans, le Serbe dispose donc d’opportunités à la fois sportives et financières à considérer.