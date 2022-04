Atletico - Manchester City | Streaming : comment regarder le match en direct

Après les matchs de ce mercredi soir, il ne reste plus que deux places pour les demi-finales de la plus prestigieuse des compétitions. Cette opposition entre l'Atlético de Madrid de Diego Simeone et le Manchester City de Pep Guardiola est clairement une finale (qui se déroulera d'ailleurs à Saint-Denis au Stade de France) avant l'heure. Dans cette 67e édition de la Ligue des Champions, Manchester City a fait preuve d'une belle maîtrise tactique et technique et n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Il ne s'est incliné qu'une seule fois en C1. C'était au Parc des Princes, face au PSG et à un grand Lionel Messi. Après avoir écarté facilement le Sporting CP (5-0, 0-0), les Cityzens ont su sortir du piège du match aller face aux Colchoneros (1-0).

Ce choc, c’est aussi l’affrontement entre deux styles de jeu qui s'opposent. D'un côté, l'armada offensive de City (Sterling, Bernardo Silva, Mahrez, Foden et surtout De Bruyne), de l'autre le noyau collectif madrilène, composé notamment de Koke, Griezmann, Joao Felix ou De Paul. Mais contrairement au match aller ou les Colchoneros avaient placé le but devant les buts d'Oblak, le club madrilène va devoir se découvrir pour tenter de retourner la situation. Une bonne nouvelle pour le spectacle, aux abonnés absents au match aller. Et pour cette rencontre, le club anglais pourra compter sur quasiment toutes ses stars et sur le retour de blessure de Ruben Dias.

Du côté du club mancunien, Pep Guardiola, devrait aligner un 4-3-3 avec un trio offensif de feu Sterling, Foden, Mahrez à moins que cela ne soit Gabriel Jesus, décisif face à Liverpool ce week-end. Rodri tiendra le milieu de terrain et sera placé aux côtés de la paire De Bruyne-Gündogan pendant que la charnière centrale Laporte-Stones sera constituée du fait du retour de blessure de Dias en défense. Elle protégera les cages du mur Ederson. Sans oublier les deux latéraux offensifs Cancelo et Walker. Quant à Diego Simeone, adepte du Cholismo, il devrait aligner un 3-5-2 avec un duo offensif Joao Felix-Griezmann. Derrière un solide milieu à 5 avec Koke au centre d'un milieu de terrain avec Llorente et Lemar qui joueront les pistons. Le trio défensif Savic-Reinildo-Felipe sera aligné et se placera devant le solide Jan Oblak dans les buts.

Un choc européen qui sera arbitré par Daniel Siebert. L'arbitre allemand de 37 ans va diriger son 4eme match de Ligue des Champions cette saison. Il avait déjà arbitré l'Atletico Madrid cette saison face à Liverpool lors des phases de groupes.

