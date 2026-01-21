PSG : Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi se sont encore loupés

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain se présentait au Estádio José Alvalade pour affronter le Sporting dans un match décisif de la 7e journée de Ligue des champions. Les Rouge et Bleu, troisièmes du groupe, visaient une victoire synonyme de qualification presque assurée pour les huitièmes de finale, un objectif crucial après la pause forcée par la CAN 2025 et une série de prestations en dents de scie. Luis Enrique, toujours privé d’Achraf Hakimi et de João Neves, avait aligné une équipe ambitieuse, mêlant jeunesse et expérience, dans l’espoir d’imposer son style face à un Sporting déjà vainqueur de l’OM à domicile cette saison. Les Parisiens dominaient territorialement mais savaient que la bataille serait physique et tactique dans un stade souvent hostile pour les visiteurs.

Pendant une large partie du match, le PSG a contrôlé le rythme et le ballon, multipliant les situations offensives sans trouver la faille malgré plusieurs occasions nettes. Ce manque d’efficacité s’est payé cash après l’heure de jeu, quand sur un corner parfaitement tiré, Suarez a ouvert le score contre le cours du jeu. Paris a finalement égalisé grâce à une frappe splendide de Kvaratskhelia (1-1, 78e), semblant relancer son destin dans la compétition. Mais dans les arrêts de jeu, une nouvelle perte de balle catastrophique dans la relance a précipité la fin heureuse des ambitions parisiennes. Une mauvaise passe latérale mal lue par Illia Zabarnyi a laissé Trincão se projeter, dont la frappe contrée par Lucas Chevalier a atterri droit sur Suarez, qui a placé de la tête le 2-1 décisif. Sur cette séquence clé, le duo défensif a été clairement en cause, photographiant les difficultés actuelles du PSG à gérer les moments critiques.

Et ça continue encore et encore…

Recrues phares du dernier mercato estival, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi sont arrivés à Paris avec de grandes attentes. Recruté pour succéder à Gianluigi Donnarumma après ses performances solides au LOSC, le gardien de 24 ans a rapidement admis que les premières semaines dans la capitale n’étaient « pas faciles sur un plan général », peinant à s’adapter à l’environnement et à la pression qui entourent le poste de gardien à Paris. De son côté, Zabarnyi, transféré de Bournemouth contre plus de 60 millions d’euros pour renforcer la charnière centrale parisienne, n’a pas convaincu dans son nouveau rôle, enchaînant des prestations sous les attentes du public et des observateurs. «Mauvaise entrée de Zabarnyi ? On a fait le dernier changement parce que Fabian Ruiz était blessé. S’il y a des problèmes, ce sont les problèmes de l’entraîneur. Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour ça. Il n’y a pas qu’une équipe sur un terrain. C’est un sport de merde le football. C’est un sport injuste. Il faut l’accepter. Cela m’est arrivé souvent dans ma carrière. Comme à Bilbao où on était meilleur ou contre le PFC la semaine dernière. C’est frustrant. Vous aimez les critiques mais je suis très fier de mes joueurs. C’est la meilleure façon d’aller loin dans la compétition», a préféré défendre Luis Enrique. Depuis leurs premières apparitions sous le maillot francilien, les deux hommes ont multiplié les boulettes qui ont coûté cher au PSG.

Dans un club où chaque erreur est amplifiée, leur intégration est déjà jugée comme trop laborieuse par certains supporters et médias. Pour Chevalier, les critiques ont commencé très tôt. Dès ses débuts en Supercoupe d’Europe contre Tottenham, le gardien s’était rendu coupable d’une lecture imprécise sur un ballon aérien conclu par une tête adverse, laissant entrevoir des doutes sur sa gestion des situations simples dès les premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Lors du Classique face à l’OM, l’ancien portier du LOSC avait aussi connu une soirée catastrophique, contribuant directement à la défaite par son manque de réaction à un tir adverse, scellant un revers que les supporters ont très mal vécu. En Ligue 1, ses matches contre Strasbourg et l’OL ont accentué les critiques, avec plusieurs buts encaissés imputés à des prises de balle manquées ou à des relances imprécises, au point que sa place de titulaire est aujourd’hui contestée par Matvei Safonov dans certains matchs. Pour Zabarnyi, les soucis ne sont pas moins évidents. Malgré un profil défensif prometteur, son adaptation a été jugée lente, et plusieurs semaines de performances inquiètent les observateurs, notamment un match à Lyon où sa prestation avait été qualifiée d’inquiétante, ainsi que des interventions manquées ou des duels perdus dans des moments sensibles. Ces erreurs répétées, loin d’être des cas isolés, dessinent une trajectoire d’intégration encore loin de ce qu’on attendait d’eux dans une équipe de haut niveau.