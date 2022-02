Réunion secrète entre le Barça et Mino Raiola pour Haaland et Mazraoui !

Ce n'est une surprise pour personne : Erling Haaland est, avec Kylian Mbappé, le joueur le plus convoité d'Europe actuellement. La star norvégienne, buteur en puissance, est dans le viseur des plus grandes écuries européennes de Manchester City au Real Madrid en passant par le FC Barcelone. Le club catalan, qui veut se reconstruire et bâtir une nouvelle équipe capable d'être sur le toit de l'Europe rapidement, a fait d'Haaland sa priorité et commence même à tout faire pour l'accueillir cet été.

Selon les informations du média néerlandais De Telegraaf, une réunion secrète a eu lieu entre Joan Laporta, président du Barça, Jordi Cruyff, conseiller technique et Mino Raiola très célèbre agent du jeune attaquant de 21 ans. Les trois hommes se seraient vus à Monaco dans les bureaux du représentant du joueur. Les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient prendre de l'avance dans ce dossier et ainsi devancer les autres grands clubs et surtout le rival historique : le Real Madrid. Car si la clause du joueur est fixée à 75 millions, le club qui voudra s'attacher les services d'Haaland devra aussi satisfaire les demandes colossales de Mino Raiola. Mieux vaut donc se le mettre dans la poche rapidement.

Noussair Mazraoui aussi dans le viseur

Mais ce n'est pas tout. Lors de cette fameuse réunion, un autre dossier a aussi été évoqué. Celui du latéral marocain Noussair Mazraoui. Très en forme cette saison et notamment lors des matchs en Ligue des champions, l'arrière droit de 24 ans est surtout en fin de contrat cet été avec l'Ajax. Et il ne prolongera pas pour pouvoir négocier librement avec le club de son choix. Le FC Barcelone qui souhaite renforcer sa défense a ciblé depuis quelque temps son profil.

Mais les Blaugranas sont aussi conscients que ce transfert faciliterait certainement celui d'Erling Haaland. Car tout comme le Norvégien, Mazraoui est représenté par Mino Raiola. L'agent italien pourrait donc décider de placer ses deux joueurs dans le même club. Et le recrutement de l'international marocain (12 sélections) pourrait donc satisfaire tout le monde. Mais il faudra sûrement payer une prime à la signature conséquente aussi. Quoi qu'il en soit, le Barça est prêt à tout pour se renforcer cet été et souhaite bien réaliser des gros coups lors du prochain mercato. Si en plus, il peut devancer le Real Madrid...