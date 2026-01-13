Real Madrid : 5 choses à savoir sur Alvaro Arbeloa

Tout le contraire du Arbeloa joueur

Sur le terrain, Alvaro Arbeloa était un joueur de devoir. Pas le plus doué techniquement, pas le plus puissant ni le plus rapide, pas le plus clinquant en somme. Mais il compensait avec une agressivité à toute épreuve et un sens du sacrifice qui faisaient de lui un latéral droit extrêmement fiable. On pouvait donc penser que le Arbeloa entraîneur allait donc être un coach avec une stratégie très défensive, plutôt prudente et attentiste, et pas forcément basée sur la possession du ballon ni sur le fait de se tourner résolument vers l’attaque. Sans pour autant être un ersatz d’Hansi Flick ni même un entraîneur particulièrement dogmatique, Arbeloa veut que ses équipes soient protagonistes. Plutôt pragmatique, il sait construire des collectifs qui peuvent dominer avec le ballon et attaquer de façon verticale quand la situation et le contexte l’encouragent, tout comme ses joueurs savent aussi se replier un peu et faire le dos rond quand c’est nécessaire.

Quelques principes communs avec Xabi Alonso

Sur le plan tactique, on peut trouver quelques similitudes entre le nouvel entraîneur merengue et son prédécesseur. Arbeloa est ainsi très exigeant avec ses joueurs, et impose à ses troupes d’être organisées, compétitives et intenses. Les efforts ne sont pas négociables et doivent être faits par tous les joueurs présents sur le pré. Pour lui, une bonne attaque passe par une bonne défense, et toute l’équipe doit défendre en même temps, et c’est ça qui va permettre de contrôler le match, plutôt que de mettre le pied sur le ballon pendant longtemps par exemple. Il ne s’agit pas forcément de jouer dur sur l’homme ou de courir dans tous les sens, mais d’être intelligent dans les déplacements défensifs, dans la lecture du jeu, en fermant des lignes de passes et en poussant l’attaquant adverse à la faute. « Un défenseur peut faire un match parfait sans avoir récupéré un seul ballon », expliquait-il à The Players Voice. Là aussi, on s’approche beaucoup de la philosophie qu’a voulu imposer, sans trop de succès, Alonso, avec un contrôle total de l’espace et la volonté de neutraliser l’adversaire de façon intelligente. Il insiste aussi beaucoup, comme Alonso, sur la préparation des matchs, avec des séances vidéo à rallonge par exemple.

L’ADN Real Madrid

Alvaro Arbeloa est un entraîneur qui ne pardonne rien à son équipe quand l’adversaire a le ballon. Mais quand c’est son équipe qui est en possession du cuir, il est bien moins intransigeant, et permet à ses troupes de prendre des initiatives et de jouer assez librement. Une façon de les "récompenser" pour leurs efforts défensifs, mais surtout, de les laisser exprimer leur talent et leurs instincts. Une fois que le ballon est ressorti des premiers mètres, proprement et au sol si possible, les dix joueurs de champ peuvent participer à la construction des actions et se projeter dans le dernier tiers adverse. Une vision du foot qui correspond plutôt bien aux valeurs historiques et traditionnelles du Real Madrid, à savoir du sacrifice, de la compétitivité et de la hargne quand il faut défendre, et des joueurs capables de faire des différences - souvent individuellement - en attaque.

Une gestion humaine qui devrait plaire aux stars

Contrairement à Xabi Alonso qui est généralement assez froid et distant avec ses joueurs, Alvaro Arbeloa adopte une attitude un peu plus paternelle, sans pour autant être Carlo Ancelotti. Même s’il est vrai que jusqu’ici il a uniquement entraîné des jeunes, et qu’avec des stars, les choses peuvent changer. C’est un entraîneur exigeant, mais qui parle beaucoup avec les joueurs afin de leur expliquer ses choix ou de leur donner des conseils pour améliorer leur jeu. Il ne veut pas être dans un rôle de sergent, et cherche aussi à comprendre les joueurs et à les aider lorsqu’ils traversent des moments difficiles. L’exemple Iker Bravo, conspué et critiqué en interne, en est un bon exemple. Le jeune attaquant avait eu des problèmes de niveau et de comportement avec le Castilla, et avait été relégué chez les U19. Plutôt que de le sanctionner ou de le placardiser, Arbeloa avait réussi à le relancer et avait pu tirer le meilleur de lui. « Quand j’étais au fond du trou, Arbeloa m’a tendu la main », avait confié celui qui joue aujourd’hui à l’Udinese. Pour l’ancien latéral, la gestion humaine, où Alonso s’est un peu manqué, est essentielle. « Si tu es bon tactiquement mais que tu ne sais pas gérer un groupe, tu vas droit dans le mur », confiait-il.

Un homme de la maison

Alvaro Arbeloa est un entraîneur qui n’a rien connu d’autre que le Real Madrid. Passé par diverses équipes de jeunes, puis les U19 et le Castilla, il connaît, forcément, très bien la Casa Blanca, dont il avait aussi été ambassadeur en plus de joueur évidemment. Il connaît ainsi à merveille la face cachée du club, et certains enjeux politiques ou financiers qui ne sont peut-être pas connus du grand public, et dont Alonso n’était pas conscient à son arrivée. Certains estiment qu’Arbeloa a d’ailleurs été placé par Pérez car c’est un entraîneur qui ne fera pas trop de vagues en interne. Beaucoup de fans et d’observateurs ont aussi espoir de le voir lancer des jeunes en équipe première, lui qui connaît sur le bout des doigts les membres du Castilla et des U19, même si là aussi, on sait que c’est complexe et on pensait aussi la même chose avec Xabi Alonso.