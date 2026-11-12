Équipe de France : Zinédine Zidane a pris une nouvelle décision qui a agacé Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a monopolisé l’attention des médias hier, à la veille du match de Ligue des Nations contre l’Italie. L’Équipe a lancé la journée en publiant des informations laissant entendre que la relation entre le capitaine des Bleus et son nouveau sélectionneur, Zinédine Zidane, ne serait pas aussi idyllique qu’on pourrait le croire. La journée s’est ensuite poursuivie avec l’annonce par la FFF de l’absence de Mbappé à l’entraînement du jour. Le buteur du Real Madrid a tout d’abord été annoncé « en soins », avant qu’une gêne aux ischio-jambiers ne soit évoquée. Ce feuilleton s’est finalement conclu par la confirmation du forfait du numéro 10 tricolore pour la rencontre de ce soir, sans qu’il soit pour autant écarté pour le reste du rassemblement.

La suite après cette publicité

Face à tout ce tumulte médiatique, Zidane a dû s’expliquer en conférence de presse sur l’état physique de son joueur ainsi que sur les rumeurs de frictions avec le Bondynois. « Oui, Kylian sera forfait demain, il a ressenti une douleur et on ne prendra pas de risque. C’est regrettable de perdre des joueurs, mais ça fait partie du jeu. J’espère que ce n’est pas très grave et qu’on l’aura dimanche. Pour Kylian, c’est une petite gêne et ça peut le faire pour dimanche. Je le trouve bien dans l’état d’esprit, la preuve en est qu’il reste avec nous : il n’est pas content, il aurait aimé jouer demain. Quand on a un ressenti, on prend zéro risque, la saison est longue, c’est ce que je fais quand il y a un petit souci. »

Mbappé pensait rentrer à Madrid

Cependant, le journaliste espagnol Marcos Benito a assuré cette nuit, dans l’émission El Chiringuito, que si Mbappé est bien resté avec les Bleus, ce ne serait pas vraiment par choix. Interrogé par le présentateur Josep Pedrerol sur sa surprise de voir le joueur ne pas rentrer à Madrid, Benito a répondu du tac au tac que le capitaine des Bleus pensait lui aussi plier bagage, à l’instar de son coéquipier Aurélien Tchouaméni.

La suite après cette publicité

« Il le pensait aussi (rires). Il ressent une gêne. Il avait conclu un pacte avec le staff médical du Real Madrid stipulant qu’il rentrerait en Espagne au moindre problème physique. La surprise a été de voir Zidane le retenir malgré sa blessure afin d’observer l’évolution de son état en vue du match de dimanche (contre la Turquie, ndlr). Son jet privé était pourtant prêt à Paris pour le ramener à Madrid. Il va devoir patienter, puisqu’il a finalement fait le déplacement à Milan avec le reste du groupe. Tout cela génère des aspérités dans leur relation. » Le feuilleton est loin d’être terminé…