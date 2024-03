OM-PSG : la réaction à chaud de Jean-Louis Gasset

Après le revers de son OM contre le PSG (0-2) au Vélodrome, Jean-Louis Gasset est revenu sur le match frustrant pour les siens : «Il y a un double sentiment. Un sentiment de frustration car on a fait jeu égal avec eux à onze contre onze malgré les individualités mais surtout des faits de jeu ont été contraires comme la blessure Mbemba. Dans la période actuelle perdre un défenseur central, ça nous pénalise et deux minutes après on prend le but. Puis le but refusé, je pense qu’il y a à discuter. Si on égalise, il reste 15/20 minutes, ils sont quand même dans leur camp. C’est ça qui est désolant, qu’ils nous aient pris en contre à dix», s’est lamenté le coach marseillais.

La suite après cette publicité

«Au départ, à onze contre onze, on l’a bien fait, on a bien récupéré le ballon, on a contré, on a manqué de lucidité dans le dernier geste. On avait à faire à un gardien de très grand niveau. On a perdu des joueurs majeurs avec la trêve mais un match comme ce soir ne doit pas freiner quoique ce soit. Si on est toujours dans cet état d’esprit et si le public nous soutient comme il l’a fait ce soir, on peut faire une belle saison», a tenu à préciser Gasset qui se veut optimiste pour la suite de la saison à Marseille.