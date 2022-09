Ligue 1 : les 3 nommés pour le meilleur joueur du mois d'août

Quelques semaines après le début de la saison, l'UNFP, syndicat des footballeurs professionnels français, a annoncé ce lundi la liste des 3 nommés pour le titre de meilleur joueur du mois d'août en Ligue 1. Pour ce premier vote de la saison, les attaquants sont à l’honneur puisque Lionel Messi (PSG), Florian Sotoca (Lens) et Neymar Jr (PSG) sont en lice pour remporter le premier trophée de la saison 2022/23.

La suite après cette publicité

Lionel Messi, auteur d'un total de 3 buts et de 4 passes décisives depuis le début de la saison, est nommé pour la première fois. L'Argentin y figure aux côtés de Neymar, auteur d'un début de saison de qualité avec 7 réalisations et de 6 passes décisives. Enfin, pour concurrence les deux Parisiens, Florian Sotoca complète la liste. Le buteur Sang et Or n’a d'ailleurs rien à envier à ses concurrents avec 5 buts et 2 passes décisives réalisés. Les votes sont ouverts.