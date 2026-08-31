Tottenham va recruter Tosin Adarabioyo

Tottenham est la risée du début de saison en Angleterre. Après avoir réalisé un mercato estival XXL (354 M€ dépensés, 8 recrues), le club entraîné par Roberto De Zerbi est bon dernier du classement de Premier League après deux défaites en autant de rencontres. Pour tenter de renforcer sa défense, RDZ va recruter un joueur de Chelsea.

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The Athletic annonce que Tosin Adarabioyo va être transféré chez les Spurs sans préciser le montant de l’opération. Le défenseur central anglais de 28 ans était arrivé libre de tout contrat à Chelsea en 2024, en provenance de Fulham. Il a joué 29 matches la saison dernière. Il a été autorisé à se rendre dans son futur club afin d’y passer sa visite médicale. Il sera la neuvième recrue de Tottenham.