Ramadan, Équipe de France Espoirs : la réponse cinglante de Kylian Mbappé

Les derniers mois ont été marqués par un sujet qui fait de plus en plus débat dans le football professionnel : la pratique du ramadan pour les joueurs de haut niveau. Les avis se multiplient sur ce sujet, qui concerne donc les joueurs de confession musulmane. Récemment, la décision polémique d’Antoine Kombouaré d’écarter Jaouen Hadjam du groupe nantais en raison du ramadan avait fait beaucoup parler. Que dire des révélations sur la gestion supposée du ramadan de Christophe Galtier du côté de l’OGC Nice ? Des histoires qui ont largement cristallisé ces tensions. Et ces tensions existent aussi en équipe de France dans toutes les catégories.

En effet, ce jeudi, France Football dévoilait que lors du dernier rassemblement, en mars dernier, plusieurs joueurs de l’effectif de l’Équipe de France Espoirs (6 selon le média) avaient expliqué au staff des Bleuets vouloir jeûner pendant le ramadan. Mais ces derniers avaient été plutôt invités à décaler leur jeûne. De quoi créer des tensions puisque les joueurs concernés n’ont pas apprécié cette demande des hautes sphères de la FFF.

Un tweet cinglant pour éteindre la rumeur

Si les joueurs sont allés protester dans le bureau du sélectionneur Sylvain Ripoll, l’idée d’une grève de tout le groupe (y compris les non-musulmans par solidarité) a été évoquée sur le groupe WhatsApp des joueurs. Devant cette possibilité prise au sérieux, les instances auraient donc demandé à Kylian Mbappé d’intervenir pour apaiser les tensions et éviter que la situation dégénère. La star parisienne, profitant de sa proximité avec Rayan Cherki notamment, se serait rendu dans l’espace réservé aux Espoirs afin de leur parler pour témoigner de sa compréhension tout en expliquant que la grève n’était pas une bonne idée.

Si cette information dévoilée ce jeudi après-midi a fait rapidement parler, le joueur de 24 ans n’a pas tardé du tout à démonter l’article du quotidien sportif français. C’est par le biais d’un tweet que le Bondynois a démenti cette information. Il a cité le lien de l’article de L’Équipe sur cette histoire avec le message suivant : « évitez de mettre mon nom dans vos salades et vérifiez vos sources svp. Bonne soirée ». Un message cinglant qui devrait vite éteindre le feu…