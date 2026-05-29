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Ligue des Champions

LdC, PSG : Ousmane Dembélé félicite Arsenal et Mikel Arteta

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
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Ce samedi, la finale de la Ligue des Champions opposera deux des meilleures équipes de la saison, le PSG et Arsenal. Deux formations performantes, mais aux styles totalement différents. Et si les Gunners ont souvent été critiqués pour ne pas proposer un jeu flamboyant, Ousmane Dembélé a tenu à leur rendre hommage et à féliciter tout particulièrement leur coach, Mikel Arteta.

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« Arsenal est une très bonne équipe, on l’a vu, qui joue très bien au football, sont bons un peu partout, en attaque et en défense et bien sûr sur les coups de pied arrêtés. Sur coups de pied arrêtés ils sont redoutables. Ils ont un très bon entraîneur qui a fait un boulot énorme, ça n’a pas été facile au début au final il a mérité d’avoir gagné la Premier League et d’être en finale de la Ligue des Champions », a-t-il déclaré en conférence de presse.

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